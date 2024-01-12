Испанский экипаж на «Ниве» попал в аварию на «Дакаре», у штурмана травма позвоночника

Испанская команда BXS Motorsport сообщила об аварии одного из своих экипажей, участвующих на «Ниве» в престижном ралли-марафоне «Дакар» 2024 года. Как рассказали в команде, штурман Жоан Кайро в результате инцидента, случившегося на шестом этапе соревнований, получил трещину позвонка (без повреждения спинного мозга или нервов). При этом с пилотом Марселем Киросом, по предварительной информации, всё в порядке, хоть он и испытывает боли в области шеи и в скором времени пройдёт медицинское обследование.