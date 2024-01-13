Логан Сарджент объяснил, почему в Ф-1 так мало американцев

И у вас, очевидно, есть отличный выбор между IndyCar и NASCAR. Уехать — непростой шаг ни для кого. Так что я чувствую, что именно по этой причине мы имеем очень мало американских пилотов, которые хотя бы пытались бы попасть в Формулу-1.



Но я смотрю на списки молодых картингистов, и там всё хорошо, думаю, в будущем мы увидим больше американцев в Формуле-1 или хотя бы на подступах к ней», — приводит слова Сарджента Autosport.