Крупный спонсор Ferrari и Карлоса Сайнса ушёл к McLaren

Испанский пивной бренд Estrella Galicia 0.0 вернулся в команду McLaren Формулы 1 в качестве официального партнера после трёх лет работы c Ferrari. Команда из Маранелло, в свою очередь, заменит ушедшего спонсора ведущим итальянским безалкогольным брендом Peroni, который ранее в течение трёх сезонов работал с Aston Martin.

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Компания Estrella Galicia, принадлежащая пивовару Хихосу де Ривере, давно связана с Карлосом Сайнсом, поддерживая его ещё со времён выступлений в GP3 в 2013 году. Компания сделала шаг в Формулу 1 в 2015 году, когда Сайнс дебютировал в Toro Rosso, затем переходила вместе с испанцем в Renault, McLaren и Ferrari.