Никита Бедрин выиграл вторую гонку первого этапа сезона Формулы-4 ОАЭ

Российский гонщик Никита Бедрин выиграл вторую гонку первого этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который проходит в эти дни на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Для Бедрина это уже третья в карьере победа в этой серии.

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В первой гонке, состоявшейся накануне, Бедрин занял девятое место и по правилам реверсивной решётки стартовал четвёртым. Никита уже в первом повороте прорвался на вторую позицию и на протяжении всей гонки прессинговал лидировавшего Джека Битона. Решающую атаку Бедрин провёл на предпоследнем круге, после чего уверенно довёл заезд до победы.

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На второе место на финальном круге прорвался Диген Фэйрклаф, а Битон в итоге финишировал на третьей позиции. Следом расположились Фредди Слейтер и Маттео Кинтарелли, в то время как победитель первого заезда этапа Кин Накамура-Берта стал восьмым.

Ещё один россиянин Максимилиан Попов стартовал 26-м, но отыграл целый ряд позиций и прорвался на 18-е место.

Ф-4 ОАЭ. Первый этап, вторая гонка (топ-10):

1. Никита Бедрин (PHM Aix Racing) — 15 кругов.

2. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) +1,363 сек.

3. Джек Битон (AGI Sport) +2,124.

4. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) +3,413.

5. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) +3,440.

6. Алвис Роделла (Xcel Motorsport) +4,055.

7. Жюль Каранта (R-ace GP) +5,552.

8. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) +5,686.

9. Габриэль Стилп (Hitech Pulse-Eight) +7,008.

10. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) +7,521.

…18. Максимилиан Попов (PHM Aix Racing) +16,801.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Кин Накамура-Берта, в то время как Никита Бедрин поднялся на вторую позицию и уступает ему лишь два очка. Следом расположились Фредди Слейтер и Диген Фэйрклаф, а топ-5 замыкает Кеану Аль-Азхари, который во второй гонке сошёл после столкновения с Накамурой-Бертой.

Ф-4 ОАЭ. Общий зачёт (топ-10):

1. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 29 очков.

2. Никита Бедрин (PHM Aix Racing) — 27.

3. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 27.

4. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) — 24.

5. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 18.

6. Джек Битон (AGI Sport) — 15.

7. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) — 13.

8. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) — 10.

9. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) — 10.

10. Алвис Роделла (Xcel Motorsport) — 9.

…23. Максимилиан Попов (PHM Aix Racing) — 0.