Резервист «Ред Булл»: следующий сезон в «Ф-1» будет скучным

«Я ожидаю, что мы снова станем чемпионами, если только кому-то вроде «Феррари» или «Мерседеса» каким-то образом не удастся за ночь отыграть около секунды за круг. Думаю, следующий сезон в Формуле-1 будет довольно скучным, и Макс, вероятно, будет доминировать», — приводит слова Денниса Mirror.