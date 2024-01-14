Льюис Хэмилтон назвал самый любимый момент в карьере

«Самый любимый момент – это когда я только попал в Формулу 1. Мы просто не могли в это поверить, ведь до этого было немало тяжёлых периодов, когда мы уже начинали думать, что ничего не получится. Но я не сдавался. Когда я выиграл свою первую гонку, это было в Монреале в 2007-м, стоял на подиуме и видел внизу отца, это было лучшим подтверждением, что всё было не зря», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».