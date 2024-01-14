В «Макларене» назвали главный приоритет команды

«Да, я бы сказал, что это наш главный приоритет. У команды много приоритетных задач, и в случае с Ландо у нас в запасе есть еще достаточно времени, но при этом мы понимаем, что его хотят заполучить все команды в пелотоне.



Сколько еще продержится Льюис (Хэмилтон)? И что будут делать в «Мерседесе»? Сколько времени осталось у Серхио (Переса)?



Конечно, три другие крупные команды Формулы-1, вероятно, сейчас не имеют представления о том, какими будут их составы пилотов после 2025 года. И мне кажется, что с учетом того, как Ландо проявил себя в Формуле-1, он был первым кандидатом в списке



При этом я уверен, что в случае с Ландо у нас все хорошо, команда в отличном положении. Думаю, что сезон-2026 будет для всех отличной возможностью перезагрузиться, и я бы не сказал, что у других команд есть что-то такое, чего бы не было у «Макларена», – приводит слова Брауна Speedcafe.