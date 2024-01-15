Джеймс Эллисон: даже Ферстаппену не нравятся нынешние машины

«Я уверен в своих словах, и меня это беспокоит. Лично я не считаю нынешние машины хорошими, – цитирует Эллисона Crash. – У нас есть человек, который выиграл чемпионат с одним из самых больших отрывов за всю историю и имеет все основания любить свою машину до безумия. Но даже он вряд ли скажет, что эти машины прекрасны. Они не сравнятся с тем, что было пару лет назад.



Вы, ребята, бесконечно говорили о машинах с высокими и низкими рейками, как будто это было центром всего. Высота первых составляла около 140 мм, вторых – около 120. Но мы даже не можем сравнивать их с нынешними 60 миллиметрами. Разница между машинами – несколько миллиметров, и они все просто лежат на земле».