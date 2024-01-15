Мотогонщик скончался после тяжелой аварии на «Дакаре»

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после аварии на «Дакаре»-2024. Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing Team, за которую выступал спортсмен.

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Напомним, Фалькон попал в аварию на 448-м километре заезда между Аль-Хенакией и Аль-Дувадими. Испанцу была оказана немедленная помощь командой, прибывшей на медицинском вертолёте, он пережил остановку сердца, после чего его пришлось перевезти в больницу Аль-Дувадими.