$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Испанский мотогонщик скончался после тяжёлой аварии на «Дакаре»-2024

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после аварии на «Дакаре»-2024. Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing Team, за которую выступал спортсмен.

Мотогонщик скончался после тяжелой аварии на «Дакаре»
© Чемпионат.com

Напомним, Фалькон попал в аварию на 448-м километре заезда между Аль-Хенакией и Аль-Дувадими. Испанцу была оказана немедленная помощь командой, прибывшей на медицинском вертолёте, он пережил остановку сердца, после чего его пришлось перевезти в больницу Аль-Дувадими.

Также сообщалось, что у него произошёл отёк мозга и он был помещён в искусственную кому.

Автоспорт
3
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости