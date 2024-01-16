Напарница Даниила Квята стала гонщиком молодежной программы Mercedes-AMG

«Я невероятно рад присоединиться к молодёжной программе Mercedes-AMG F1 Team и представлять Mercedes-AMG в команде PREMA в F1 Academy в этом году. Начинается новая глава, и я горжусь тем, что сделал следующий шаг в такой престижной команде и проекте Iron Dames. Я благодарна за их доверие и для меня большая честь участвовать в гонках в их цветах. Переход в формульные серии был чёткой целью моей карьеры, а находиться в такой среде — отличный подход для развития карьеры. Я очень усердно работаю, чтобы достичь высшего уровня в этом виде спорта, и мне не терпится принять участие в гонках», — заявила Дориан Пин.