Напарница Даниила Квята стала гонщиком молодежной программы Mercedes-AMG

Напарница Даниила Квята стала гонщиком молодёжной программы Mercedes-AMG
Французская гонщица Дориан Пин, которая в 2023 году выступала в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды Prema в классе LMP2 в одном экипаже с россиянином Даниилом Квятом и итальянцем Мирко Бортолотти, в 2024 году будет выступать в женской гоночной серии F1 Academy в составе коллектива Prema. Более того, пилотесса вошла в программу поддержки молодых пилотов Mercedes-AMG F1 Team Junior.
«Я невероятно рад присоединиться к молодёжной программе Mercedes-AMG F1 Team и представлять Mercedes-AMG в команде PREMA в F1 Academy в этом году. Начинается новая глава, и я горжусь тем, что сделал следующий шаг в такой престижной команде и проекте Iron Dames. Я благодарна за их доверие и для меня большая честь участвовать в гонках в их цветах. Переход в формульные серии был чёткой целью моей карьеры, а находиться в такой среде — отличный подход для развития карьеры. Я очень усердно работаю, чтобы достичь высшего уровня в этом виде спорта, и мне не терпится принять участие в гонках», — заявила Дориан Пин.
Напомним, в 2024 году сезон F1 Academy будет включать в себя семь гонок — в Саудовской Аравии, вМайами, Барселоне, Зандворте, Сингапуре и Катаре, а финиширует чемпионат в Абу-Даби.