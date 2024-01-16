Техническому директору «Ред Булл» предлагали проектировать космический корабль

Эдриан Ньюи: мне предложили проектировать космический корабль
Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, как однажды получил предложение поработать над созданием космического корабля.
«Около 10 лет назад мне позвонила одна американская компания и спросила, не хочу ли я присоединиться к ней для работы над космическим кораблём. Это было бы увлекательно, ведь космическая гонка 60-х годов, должно быть, была невероятным стимулом. Но я всё-таки нахожу автогонки более увлекательными. В автогонках наблюдаются огромные темпы развития. Мне это нравится.
Хотел бы я поработать над космическим кораблём? Я думаю, это опасно. Ведь существует требование по возвращению людей целыми и невредимыми!» — приводит слова Ньюи Top Gear.
Ранее Эдриан признался, что не ожидал такого феноменального успеха болида RB19.