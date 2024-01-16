Михаэль Шумахер посетит свадьбу дочери

«По данным немецкой прессы, вилла будет взята под усиленную охрану, чтобы Михаэль смог находиться рядом с дочерью в этот особенный день. Условия и местный климат должны этому поспособствовать.



Хотя никакой подлинной информации на данный момент нет, семья Шумахера, можно не сомневаться, сделает всё, чтобы в этот день он был рядом», – пишет Corriere dello Sport.