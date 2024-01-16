СМИ: Михаэль Шумахер посетит свадьбу дочери
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Михаэль Шумахер, скорее всего, будет присутствовать на свадьбе своей дочери, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на немецкие источники.
Бракосочетание 26-летней Джины-Марии с женихом Яном Бетке запланировано на лето 2024 года. Торжество пройдет на Мальорке, где в 2018-м Шумахеры приобрели виллу. Предполагается, что именно там Михаэль проводит большую часть времени и получает всю необходимую медицинскую поддержку.
«По данным немецкой прессы, вилла будет взята под усиленную охрану, чтобы Михаэль смог находиться рядом с дочерью в этот особенный день. Условия и местный климат должны этому поспособствовать.
Хотя никакой подлинной информации на данный момент нет, семья Шумахера, можно не сомневаться, сделает всё, чтобы в этот день он был рядом», – пишет Corriere dello Sport.
29 декабря исполнилось десять лет с трагедии с Шумахером во Французских Альпах. О том, в каком состоянии находится легендарный гонщик после черепно-мозговой травмы, знают только его родные и близкие друзья.