$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

СМИ: Михаэль Шумахер посетит свадьбу дочери

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Михаэль Шумахер, скорее всего, будет присутствовать на свадьбе своей дочери, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на немецкие источники.

Михаэль Шумахер посетит свадьбу дочери
© autosport.com.ru

Бракосочетание 26-летней Джины-Марии с женихом Яном Бетке запланировано на лето 2024 года. Торжество пройдет на Мальорке, где в 2018-м Шумахеры приобрели виллу. Предполагается, что именно там Михаэль проводит большую часть времени и получает всю необходимую медицинскую поддержку.

«По данным немецкой прессы, вилла будет взята под усиленную охрану, чтобы Михаэль смог находиться рядом с дочерью в этот особенный день. Условия и местный климат должны этому поспособствовать.

Хотя никакой подлинной информации на данный момент нет, семья Шумахера, можно не сомневаться, сделает всё, чтобы в этот день он был рядом», – пишет Corriere dello Sport.

29 декабря исполнилось десять лет с трагедии с Шумахером во Французских Альпах. О том, в каком состоянии находится легендарный гонщик после черепно-мозговой травмы, знают только его родные и близкие друзья.

Автоспорт
Джонни Херберт
Алексей Попов
Михаэль Шумахер
2