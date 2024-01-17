Источник: «Феррари» может подписать Пьера Гасли в 2025 году

По словам журналиста, переход Гасли в «Скудерию» может состояться в 2025 году – в случае если итальянская команда и её пилот Карлос Сайнс не достигнут окончательного соглашения. Ранее говорилось, что Сайнс хочет продлить контракт минимум на два сезона, а «Феррари» предлагает ему лишь один год.