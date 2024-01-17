В «Макларене» намерены подписать новый контракт с Ландо Норрисом

«Моя главная задача — подобрать нужных людей и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Это Андреа и вся команда.



Когда у вас есть желание вернуться к победе в чемпионате мира, вам нужны менеджмент, технологии и инфраструктура и, конечно же, два гонщика, выступающих в Гран-при. Все это у нас есть.



У нас есть контракт с Ландо еще на пару лет. Конечно, мы ведем с ним постоянный диалог. Он начинает обдумывать свое будущее, как и мы — 2026 год уже не за горами, и мы понимаем, что сохранить Ландо и Оскара — это ключевой элемент, который является для нас приоритетным», — сказал Браун.