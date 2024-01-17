Опубликовано время начала всех гонок "Формулы-1" в 2024 году

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) представила время начала всех гонок чемпионата в 2024 году. Напомним, в следующем сезоне будет проведено рекордные 24 Гран-при. Время проведения спринтов, как отмечается, будет названо позже.

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Примечательно, что ФИА не стала менять время гонки в Вегасе – как и в прошлом году она начнётся в 9:00 мск.

Календарь Формулы-1 2024 года и время начала гонок:

1. Гран-при Бахрейна — 29 февраля — 2 марта (18:00 мск)

2. Гран-при Саудовской Аравии — 7-9 марта (20:00 мск)

3. Гран-при Австралии — 22-24 марта (08:00 мск)

4. Гран-при Японии — 5-7 апреля (06:00 мск)

5. Гран-при Китая — 19-21 апреля (10:00 мск)

6. Гран-при Майами — 3-5 мая (23:00)

7. Гран-при Эмилии-Романьи — 17-19 мая (16:00)

8. Гран-при Монако — 24-26 мая (16:00)

9. Гран-при Канады — 7-9 июня (21:00)

10. Гран-при Испании – 21-23 июня (16:00)

11. Гран-при Австрии – 28-30 июня (15:00)

12. Гран-при Великобритании – 5-7 июля (18:00)

13. Гран-при Венгрии – 19-21 июля (16:00)

14. Гран-при Бельгии – 26-28 июля (16:00)

15. Гран-при Нидерландов – 23-25 августа (16:00)

16. Гран-при Италии – 30 августа — 1 сентября (16:00)

17. Гран-при Азербайджана – 13-15 сентября (14:00)

18. Гран-при Сингапура – 20-22 сентября (15:00)

19. Гран-при США – 18-20 октября (22:00)

20. Гран-при Мексики – 25-27 октября (23:00)

21. Гран-при Бразилии – 1-3 ноября (20:00)

22. Гран-при Лас-Вегаса – 21-23 ноября (09:00)

23. Гран-при Катара – 29 ноября — 1 декабря (20:00)