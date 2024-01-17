Стало известно возможное новое название «Альфа Таури»

Гоночная команда Sauber по окончании сезона-2023 в Формуле 1 завершил сотрудничество с Alfa Romeo и перестал носить название итальянского бренда — коллектив переименовали в Stake F1 Team. Ожидается, что в 2024 году вслед за экс-командой Alfa Romeo последует переименование и коллектива AlphaTauri, у которого также истекли действующие контрактные обязательства с партнёрами команды.

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По информации издания Formu1a.uno, итальянская команда в 2024 году будет называться Visa Cash App Racing Bulls, где три первых слова — новые титульные партнёры, а два последних — официальное название коллектива. К такому выводу журналисты пришли, выяснив, что Red Bull зарегистрировал доменное имя racingbulls.com, а сам сайт в свою очередь автоматически перенаправлял, пока на это не обратила внимание пресса, посетителей на страницу visacashapprb.com с будущей онлайн-презентацией нового болида.