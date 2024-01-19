Карлос Сайнс-старший стал четырехкратным чемпионом «Дакара»

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем престижного ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожников 2024 года. Победу Карлос обеспечил себе после успешного прохождения заключительного этапа соревнований, который продолжается и в настоящий момент. Однако с учётом огромного отрыва испанец обеспечил себе победу.

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Отметим, что перед последним этапом преимущество испанца перед ближайшим соперником, Гийомом Де Мевиусом, составляло почти полтора часа.