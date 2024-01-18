Экс-менеджер «Альфа Таури» объяснил, как Ферстаппен спас «Формулу-1»

«Макс — лучшее, что случилось с Формулой-1. Когда Макс ушел от нас («Альфа Таури») в «Ред Булл», я сравнил его с Михаэлем Шумахером, который перешёл в «Феррари». Он сделал Формулу-1 невероятно популярной в то время.



Просто посмотрите на старые снимки Хоккенхайма и Спа: полные трибуны с флагами Шумахера. Я думаю, Макс в одиночку спас Формулу-1, потому что он привносит ту же интенсивность и вызывает интерес. Люди массово приезжают в Австрию, Спа: ездят за ним повсюду. Я не видел этого даже во времена Шумахера.



Моей жене 60 лет, но она большая поклонница Макса. Из-за его стиля, потому что он создаёт ажиотаж на стартовой решётке. Макс привлекает в Формулу-1 совершенно новую аудиторию», – приводит слова Уотсона официальный сайт Макса Ферстаппена.