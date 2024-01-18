Marca показала новую трассу "Формулы-1" в Мадриде

Первая в истории Формулы 1 официальная выставка Formula 1 Exhibition, прошедшая в 2023 году в Мадриде, стала событием, фактически открывшем дорогу чемпионату мира в этот испанский город. Вслед за активными слухами о переезде Гран При Испании из Барселоны в Мадрид, появилась и возможная конфигурация уличного автодрома.

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В качестве основных площадок для нового этапа Формулы 1 называют выставочный комплекс IFEMA Madrid и район Вальдебебас, а также соединяющие их дороги. Журналисты издания Marca уже даже подготовили схему потенциальной трассы. По имеющимся данным, по окончании текущего контракта Барселона лишится этапа Формулы 1, а национальная испанская гонка переедет в Мадрид.

Marca