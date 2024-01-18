Экс-менеджер «Альфа Таури» сравнил Ферстаппена с Хэмилтоном

«Льюис Хэмилтон очень талантлив, но вовлечён в такое множество дел, что люди задаются вопросом: он пилот Формулы-1 или нет?



Он связан со многими другими вещами. Льюис Хэмилтон – это бренд, Макс Ферстаппен – пилот Формулы-1. И это тоже не изменится.



Я не говорю, что Хэмилтон поступает неправильно, но он не такой фанат, как Макс. Когда таких парней нет за рулём машины, они на симуляторе или в картинге. Они всегда работают над улучшением», – приводит слова Уотсона официальный сайт Макса Ферстаппена.