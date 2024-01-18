Шумахер раскритиковал пилотов Ferrari

«Для меня это так, – подтвердил Шумахер. – Это могло бы стать возможным, но оба гонщика Ferrari… Никогда не знаешь, что они сделают. Я имею в виду, что они могут лидировать в гонке, а потом внезапно потерять контроль над машиной или врезаться в стену. Они совершают глупые ошибки, что часто меня удивляет.



Я думаю, что Фред Вассер пока хорошо справляется. Команда работает немного лучше и совершает меньше ошибок, но сейчас я не считаю Ferrari главным претендентом на титул. Возможно, я ошибаюсь. После первых тестов судить будет проще».