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«Никогда не знаешь, что они сотворят». Шумахер раскритиковал пилотов Ferrari

Экс-пилот Формулы 1 Ральф Шумахер сомневается, что Ferrari сможет побороться за титул чемпиона 2024 года, обвиняя в этом непредсказуемость Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Шумахер раскритиковал пилотов Ferrari
© autosport.com.ru

Выступая в подкасте Formula For Success, Шумахер назвал Mercedes и Ландо Норриса потенциальными соперниками Макса Ферстаппена в борьбе за титулы. После этого Эдди Джордан отметил, что Шумахер не упомянул Ferrari.

«Для меня это так, – подтвердил Шумахер. – Это могло бы стать возможным, но оба гонщика Ferrari… Никогда не знаешь, что они сделают. Я имею в виду, что они могут лидировать в гонке, а потом внезапно потерять контроль над машиной или врезаться в стену. Они совершают глупые ошибки, что часто меня удивляет.

Я думаю, что Фред Вассер пока хорошо справляется. Команда работает немного лучше и совершает меньше ошибок, но сейчас я не считаю Ferrari главным претендентом на титул. Возможно, я ошибаюсь. После первых тестов судить будет проще».

Автоспорт
Эдди Джордан
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