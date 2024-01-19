AlphaTauri скрыла переименованный аккаунт в соцсетях

Ситуация вокруг переименования коллектива AlphaTauri, у которого в конце 2023 года истекли действующие контрактные обязательства с партнёрами команды, становится всё более запутанной. Официальный аккаунт итальянского коллектива в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой), который был уже переименован, оказался удалён или скрыт от публики.

Судя по всему, команда действительно в 2024 году будет называться Visa Cash App Racing Bulls, где три первых слова — новые титульные партнёры, а два последних — официальное название коллектива. Именно такой новый адрес получила страница команды в соцсети. Ранее журналисты выяснили, что Red Bull зарегистрировал доменное имя racingbulls.com, а сам сайт в свою очередь автоматически перенаправлял, пока на это не обратила внимание пресса, посетителей на страницу visacashapprb.com с будущей онлайн-презентацией нового болида.