Берни Экклстоун назвал будущего чемпиона "Формулы-1"

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун высоко оценил дебют австралийца Оскара Пиастри , который в 2023 году провёл свой первый полный сезон в чемпионате мира в составе McLaren и очень впечатлил своими результатами.

«Больше всего меня впечатляет 22-летний австралиец Оскар Пиастри. Он обязательно станет чемпионом», — заявил Берни Экклстоун в интервью газете Bild.

Напомним, в 2023 году за рулём McLaren Оскар Пиастри завоевал два призовых подиума в основных гонках Формулы 1, а также выиграл спринтерский заезд, чего не удалось добиться его более опытному напарнику британцу Ландо Норрису.