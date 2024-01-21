Ферстаппен поделился интересным пунктом в контракте с «Ред Булл»

«Никаких опасных видов спорта. Я не катался на лыжах пять лет из-за риска что-нибудь сломать или получить травму со всеми вытекающими последствиями. И, конечно, также с осознанием того, что впереди ещё годы, в течение которых у меня есть отличный шанс снова стать чемпионом и побеждать в гонках.



Если вы думаете об этом, вы автоматически идёте на меньший риск. Езда на велосипеде тоже опасна. Когда я езжу на велосипеде, я, по крайней мере, надеваю шлем.



Например, я не представляю себя участвующим в ралли, гоняющим на скорости 180 км/ч посреди деревьев. Я в любом случае осознаю риски», – приводит слова Ферстаппена Formule1.