Ферстаппен рассказал, почему болеет за футбольный клуб ПСВ

«Это началось с моего отца, в своё время его спонсировала компания Philips. Тогда его регулярно приглашали на матчи ПСВ, и иногда я был с ним. Постепенно появляется связь, происходит щелчок, и ты уже ассоциируешь себя с клубом. Эмоционально ПСВ подходит мне больше, чем, скажем, «Аякс». Амстердам отличается от Эйндховена.



Я не связываю себя с каким-то конкретным футболистом. И сам не чувствую себя футболистом, хотя иногда могу попинать мяч. Я получаю удовольствие от просмотра матчей. Я и вправду стараюсь следить за матчами ПСВ, если удаётся», — приводит слова Ферстаппена издание Formule1.