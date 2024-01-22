Honda может отказаться от проекта в WEC ради "Формулы-1"

«Мы сейчас в Формуле 1, поэтому нам нужно думать в первую очередь об этом. Все идеи оцениваются, но наша первоочередная зона ответственности — Северная Америка, американские программы Honda и Acura. Но сейчас перед нами открывается больше возможностей. Некоторые из наших очень талантливых сотрудников могут помочь в некоторых аспектах программы Формулы 1, если это необходимо. Сейчас мы немного занимаемся этой работой, но можем уделять ей и больше внимания, посмотрим. Если в числе проектов появится FIA WEC, мы можем заняться и этой работой. Но есть ли в этом смысл и добьёмся ли мы успеха? Мы задаёмся этими вопросами, всё анализируем, но подобные решения принимаются на самом высоком уровне в Японии», — заявил Дэвид Салтерс.