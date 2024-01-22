Honda может отказаться от проекта в WEC ради Формулы 1
С 2026 года заводская команда Aston Martin в Формуле 1 перейдёт на силовые установки Honda. Британский коллектив как минимум на старте проекта будет эксклюзивным партнёром японского автопроизводителя, который под это сотрудничество создал новое подразделение для работы в Формуле 1.
Организация Honda Racing Corporation USA создана на основе Honda Performance Development и именно североамериканское подразделение возглавит новый проект по разработке и производству гибридных силовых агрегатов для Формулы 1. Под эгидой Honda Racing Corporation USA будут объединены специалисты гоночных подразделений Honda из США и Японии, которые станут совместно работать над будущими проектами.
При этом проект в Формуле 1 может повлиять на решение Honda выставить заводскую команду в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, о чём заявил Sportscar365 глава HRC USA Дэвид Салтерс. По его словам, речь идёт о расстановке приоритетов и распределении имеющихся в распоряжении компании ресурсов.
«Мы сейчас в Формуле 1, поэтому нам нужно думать в первую очередь об этом. Все идеи оцениваются, но наша первоочередная зона ответственности — Северная Америка, американские программы Honda и Acura. Но сейчас перед нами открывается больше возможностей. Некоторые из наших очень талантливых сотрудников могут помочь в некоторых аспектах программы Формулы 1, если это необходимо. Сейчас мы немного занимаемся этой работой, но можем уделять ей и больше внимания, посмотрим. Если в числе проектов появится FIA WEC, мы можем заняться и этой работой. Но есть ли в этом смысл и добьёмся ли мы успеха? Мы задаёмся этими вопросами, всё анализируем, но подобные решения принимаются на самом высоком уровне в Японии», — заявил Дэвид Салтерс.