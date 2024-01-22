Питер Уиндзор оценил шансы Переса вернуться в «Макларен»

«Как думаете, Перес всё ещё будет за рулем в 2025 году? Возможно, хотя я сомневаюсь в этом. Если он будет доступен на рынке, вернётся ли он в «Макларен». Примет ли его «Макларен» обратно? Я не знаю. Честно говоря, я не могу себе этого представить. Не думаю, что Перес будет участвовать в гонках слишком долго», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.