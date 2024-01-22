Шумахер назвал пилота "Ф-1", который никогда не ошибается в квалификациях

«Должен сказать, что я большой поклонник Оскара Пиастри. Единственное, кажется, что он всё ещё немного слаб с точки зрения гоночного темпа. Но его выступления в квалификациях потрясающие, он никогда не ошибается», — приводит слова Шумахера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.