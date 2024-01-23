Сегодня состоится презентация Гран-при Испании в Мадриде

Первая в истории Формулы 1 официальная выставка Formula 1 Exhibition, прошедшая в 2023 году в Мадриде, стала событием, фактически открывшем дорогу чемпионату мира в этот испанский город. Официальная презентация нового этапа состоится уже 23 января 2024 года — в ходе мероприятия раскроют все подробности проекта.

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В качестве основных площадок для нового этапа Формулы 1 назывался выставочный комплекс IFEMA Madrid и район Вальдебебас, а также соединяющие их дороги. Именно на странице IFEMA Madrid появилась страница с адресом «f1», на которой размещён обратный отсчёт до официальной презентации. По имеющимся данным, по окончании текущего контракта Барселона лишится этапа Формулы 1, а национальная испанская гонка переедет в Мадрид.