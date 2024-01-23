"Ф-1" заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде

Формула-1 заключила 10-летний контракт на проведение гран-при Испании в Мадриде
Формула-1 объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Как следует из пресс-релиза «Королевских гонок», соглашение было заключено сроком на десять дет – по 2025 год.
Сообщается, что длина трассы в столице Испании должна составить 5,47 км. При условии омологации ФИА и окончательного одобрения проекта, она будет включать 20 поворотов, а прогнозируемое время квалификационного круга составит 1 минута 32 секунды. По предварительным данным, в день мероприятия смогут посетить 110 000 болельщиков. Также в планах организаторов увеличить это число до 140 000.
В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне. В прошлом году его победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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