"Ф-1" заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде

Формула-1 объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Как следует из пресс-релиза «Королевских гонок», соглашение было заключено сроком на десять дет – по 2025 год.

© formula1.com

Сообщается, что длина трассы в столице Испании должна составить 5,47 км. При условии омологации ФИА и окончательного одобрения проекта, она будет включать 20 поворотов, а прогнозируемое время квалификационного круга составит 1 минута 32 секунды. По предварительным данным, в день мероприятия смогут посетить 110 000 болельщиков. Также в планах организаторов увеличить это число до 140 000.