Джордан назвал самого впечатляющего пилота "Формулы-1"

«Я очень многое повидал. С Михаэлем всё уже было ясно после первых тестов в Сильверстоуне — было понятно, что он станет соперником Айртона Сенны. Шумахера сразу был настолько быстр, что мы подумали, что секундомер сошёл с ума.



Я также работал с Хайнцем-Харальдом Френтценом – для меня он до сих пор является самым недооцененным гонщиком Формулы 1 всех времен. Он был одарённым пилотом, настоящим природным талантом. Таким же, каким для меня является Ферстаппен. Как по мне, Макс — это смесь Сенны и Шумахера», — заявил Эдди Джордан F1 Insider.