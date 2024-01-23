Ferrari откажется от пышной презентации нового болида

Презентация болида Ferrari сезона 2024 года состоится 13 февраля, о чём итальянский коллектив объявил ещё в конце 2023 года. Ближе к дате мероприятия появились первые подробности, которые для болельщиков и журналистов не очень радостные — новую машину просто покажут на официальном сайте команды.

© autosport.com.ru

По информации Autosprint, отказ от масштабной презентации позволит снизить ожидания у болельщиков и уменьшить внимание прессы, поскольку в Ferrari не уверены, что результаты 2024 года окажутся сильно лучше, чем в прошлом сезоне. А потому команда рассчитывает обойтись без громких обещаний, которые в минувшем году выполнить не удалось.