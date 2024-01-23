Ferrari откажется от пышной презентации нового болида
Презентация болида Ferrari сезона 2024 года состоится 13 февраля, о чём итальянский коллектив объявил ещё в конце 2023 года. Ближе к дате мероприятия появились первые подробности, которые для болельщиков и журналистов не очень радостные — новую машину просто покажут на официальном сайте команды.
По информации Autosprint, отказ от масштабной презентации позволит снизить ожидания у болельщиков и уменьшить внимание прессы, поскольку в Ferrari не уверены, что результаты 2024 года окажутся сильно лучше, чем в прошлом сезоне. А потому команда рассчитывает обойтись без громких обещаний, которые в минувшем году выполнить не удалось.
Напомним, в 2023 году новый болид Скудерии был показан на трассе «Фьорано» в присутствии фанатов, а саму презентацию Ferrai совместила с обкаткой новинки. Ничего подобного в этом сезоне не планируется, а публичный дебют машины состоится только на предсезонных тестах в Бахрейне 21 февраля.