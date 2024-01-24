Хельмут Марко ответил, почему Карлос Сайнс не стал пилотом Red Bull

«Сайнс, без сомнения, отличный гонщик, – сказал Марко Marca. – Он был почти на одном уровне с Максом в Toro Rosso. Плохо для него то, что ему не повезло начать карьеру с Ферстаппеном в качестве напарника.



Атмосфера между ними в была довольно токсичной. При той конфигурации в командах, которая у нас была на тот момент, я не видел возможности удержать его в семье Red Bull, поэтому Карлос прошел через Renault, McLaren, а затем оказался в Ferrari».