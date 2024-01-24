Хельмут Марко ответил, почему Карлос Сайнс не стал пилотом Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко посочувствовал Карлосу Сайнсу, которому не повезло начать карьеру в Ф1 в одной команде с Максом Ферстаппеном.
Сайнс и Ферстаппен дебютировали в 2015 году в Toro Rosso. В следующем сезоне Ферстаппен продвинулся по карьерной лестнице до пилота Red Bull, в то время как Сайнс так и не получил такого шанса, перейдя сперва в Renault, а потом в McLaren и, наконец, в Ferrari.
«Сайнс, без сомнения, отличный гонщик, – сказал Марко Marca. – Он был почти на одном уровне с Максом в Toro Rosso. Плохо для него то, что ему не повезло начать карьеру с Ферстаппеном в качестве напарника.
Атмосфера между ними в была довольно токсичной. При той конфигурации в командах, которая у нас была на тот момент, я не видел возможности удержать его в семье Red Bull, поэтому Карлос прошел через Renault, McLaren, а затем оказался в Ferrari».