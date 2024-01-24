Кристиан Хорнер назвал главного соперника Red Bull Racing

«Я уверен, что в ближайшие два года мы увидим куда более близкие гонки, – сказал Хорнер Speedcafe. – Мы не повторим такой год. Прошлый сезон – что-то вроде единорога».

Что касается потенциального соперника, британец добавил: «Mercedes обладает огромной силой. Да, у них был трудный период, но также у них отличные гонщики, и в какой-то момент они справятся. Но также отличный конец года был у McLaren, а Ferrari демонстрировала вспышки реального потенциала».