Источник: у Ferrari есть три кандидата на замену Сайнса в 2025 году

Накануне команда Ferrari в Формуле 1 объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером. А что по поводу Карлоса Сайнса, соглашение которого заканчивается в конце 2024 года?

По информации Corriere della Sera, переговоры с испанцем складываются тяжело и не похоже, что закончатся благополучно в ближайшее время, если вообще не зайдут в тупик. Главный камень преткновения – срок действия контракта: Сайнс настаивает на двухлетнем соглашении, а Скудерия – на однолетнем.

По слухам, Ferrari уже приступила к поиску нового напарника для Леклера в 2025 году.

«Кто вместо Сайнса? Охота открыта», – написал журналист Corriere della Sera Джорджио Теруцци.