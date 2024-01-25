Макс Ферстаппен может побить еще один рекорд "Формулы-1"

В 2023 году Макс Ферстаппен обновил ряд рекордов Формулы 1, а также голландец установил исторические достижения чемпионата мира. Но в 2024 году, даже если пилот Red Bull не будет выигрывать все этапы подряд, у него есть шанс отнять ещё один рекорд у Льюиса Хэмилтона из коллектива Mercedes-AMG.

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Британец в период с 2018 по 2020 год обеспечил себе невероятно результативную серию, набирая очки на протяжении 48 уик-эндов подряд, пока серия не оборвалась из-за запрета семикратному чемпиону участвовать в Гран При Бахрейна в 2020 году из-за диагностированного коронавируса. Этот рекорд Льюиса Хэмилтона может пасть в 2024 году.