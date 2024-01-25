Команда Валентино Росси радикально сменила имидж в MotoGP

Частная гоночная команда Mooney VR46 Racing Team провела презентацию коллектива на сезон-2024 в чемпионате мира MotoGP. Принадлежащий легендарному гонщику Валентино Росси коллектив сменил название и фирменные цвета — команда Pertamina Enduro VR46 Racing Team станет одной из самых ярких в пелотоне серии.

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Смена титульного партнёра привела к изменению в ливрее прототипов Ducati Desmosedici GP23, которые будут окрашены в сочетание ярко-белого и кислотного жёлто-зелёного цветов. В аналогичном ключе будут оформлены и гоночные комбинезоны итальянцев Фабио ди Джаннантонио и Марко Беззекки, которые продолжат выступать за команду.

MotoGP

Сезон-2024 станет для команды последним на мотоциклах Ducati, поскольку в 2025 году вероятен переход коллектива на технику Yamaha, которая хотела бы иметь на стартовой решётке ещё два байка. Официально смена производителя не объявлена, поскольку соглашение с итальянским брендом ещё действует, но у владельца коллектива Валентино России тесные связи с Yamaha.