В «Хаасе» впервые назвали конкретную цель на сезон-2024
Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о целях команды на предстоящий сезон. Ранее на подобные вопросы Комацу отвечал уклончиво, акцентируя внимание на том, что 2024 год будет переходным для команды.
«Наша цель на 2024 год? Это восьмое место в Кубке конструкторов. В 2023 году мы были на последнем месте, поэтому нам нужно обыграть две команды в новом сезоне.
Но, учитывая наше нынешнее положение, мы не обладаем тем, что нам нужно для достижения такой цели. Мы маленькая команда и у нас бюджет меньше, чем у других, а также у нас нет хорошей структуры как у команды, мы никак не сможем конкурировать с сильнейшими.
Я думаю, что машина, которую мы привезём в Бахрейн, по-прежнему будет находиться на последнем месте по скорости. Это не вина команды инженеров, но сроки принятия некоторых решений пока задерживают разработку. Так что у них было не так много времени», — приводит слова Комацу as-web.jp.