В «Хаасе» впервые назвали конкретную цель на сезон-2024

«Наша цель на 2024 год? Это восьмое место в Кубке конструкторов. В 2023 году мы были на последнем месте, поэтому нам нужно обыграть две команды в новом сезоне.



Но, учитывая наше нынешнее положение, мы не обладаем тем, что нам нужно для достижения такой цели. Мы маленькая команда и у нас бюджет меньше, чем у других, а также у нас нет хорошей структуры как у команды, мы никак не сможем конкурировать с сильнейшими.



Я думаю, что машина, которую мы привезём в Бахрейн, по-прежнему будет находиться на последнем месте по скорости. Это не вина команды инженеров, но сроки принятия некоторых решений пока задерживают разработку. Так что у них было не так много времени», — приводит слова Комацу as-web.jp.