Ферстаппен ответил на вопрос о рекордной зарплате среди пилотов "Формулы-1"

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», уклончиво ответил на вопрос по поводу своей зарплаты в команде. Ранее в прессе сообщалось, что голландец в прошлом году заработал £ 55 миллионов (примерно $ 70 млн – $ 45 млн в качестве зарплаты и ещё $ 25 млн в качестве бонусов) – больше чем кто-либо другой среди пилотов Формулы-1.