Алонсо оценил подготовку «Астон Мартин» к новому сезону Ф-1

«Пока всё проходит неплохо. Подготовка к сезону идёт, у всех оптимистичный настрой – видеть это очень радостно. На базе команды мы вносим свой вклад в работу по доводке новой машины на этом этапе её создания. Сейчас очень важно войти в правильный ритм, присутствовать на всех совещаниях, чтобы быть в курсе того, что именно меняется в машине», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».