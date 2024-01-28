Экс-владелец Формулы-1 рассказал, как Михаэль Шумахер договаривался об уходе брата из команды

«Я никогда не был уверен, насколько вы были близки с Михаэлем. Он (Михаэль) пришел ко мне в Спа и сказал: «Ральф никогда больше не сядет за руль твоей машины».



Я протянул руку и сказал: «В контракте есть пункт о выкупе, плати деньги, и он уходит! Никаких проблем!»



Он был спокоен и ушел. Я считаю, что это была ошибка, потому что болид 1999-го года был чемпионским. На этом болиде он мог стать чемпионом мира», – сказал Эдди Джордан в подкасте Formula For Success.