Украинец устроил международный скандал из-за свердловского гонщика Карякина
Украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили гонщика, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
«Был принципиальный момент, чтобы мы выступали за свою страну, под российским флагом. Это даже вызвало определенный скандал, потому что был участок с Украины, который отказался участвовать из-за того, что там был я», — пояснил Карякин.
По его словам, Abu Dhabi Baia Challenge стала первой международной гонкой с начала СВО. Ранее спортсменам не удавалось участвовать из-за того, что их заставляли подписывать бумаги об осуждении СВО и политики России.
«Здесь гонка прошла по российской лицензии. Это было максимально честно и справедливо по отношению к нам», — уточнил гонщик.
Ранее Карякин рассказывал, что западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия.