Сайнс и Ferrari не могут договориться об условиях контракта

После объявления о продлении соглашения с Шарлем Леклером возникает всё больше вопросов о будущем Сайнса. Разные источники сообщают, что Ferrari не хочет продлевать контракт больше, чем на год, а сам испанец рассчитывает на соглашение до конца 2026 года. Другим камнем преткновения является вопрос о гонораре.