Источник: Карлос Сайнс и Ferrari не могут договориться об условиях контракта
Пилот Ferrari Карлос Сайнс не может договориться с итальянским коллективом об условиях нового контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
После объявления о продлении соглашения с Шарлем Леклером возникает всё больше вопросов о будущем Сайнса. Разные источники сообщают, что Ferrari не хочет продлевать контракт больше, чем на год, а сам испанец рассчитывает на соглашение до конца 2026 года. Другим камнем преткновения является вопрос о гонораре.
Контракт Сайнса истекает в конце 2024 года. Чтобы обеспечить стабильность и спокойствие команды, руководитель команды Фредерик Вассёр хочет, чтобы контракт был подписан до первой гонки сезона в Бахрейне.