«Сочи Автодром» запретил проведение этапа RDS Europe

В ноябре 2023 года трасса «Сочи Автодром» в ФТ «Сириус» приняла последнюю свою гонку в конфигурации, которая использовалась для Гран При России Формулы 1 — по окончании 6-часовой гонки на выносливость в статусе Кубка России СМП РСКГ Эндуранс трасса была демонтирована, чтобы в декабре открыться в 2,3-километровой конфигурации, которая включает в себя десять поворотов: семь правых и три левых.

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Первый в истории обновлённой конфигурации «Сочи Автодрома» гоночный уик-энд состоялся 23-24 декабря, когда на трассе прошёл первый этап турнира Sirius Drift Challenge-2023/24, известного ранее как Sochi Drift Challenge. Традиционный дрифт-чемпионат межсезонья должен был провести на трассе все четыре этапа, но в итоге второй и третий уик-энды отменены из-за того, что новое руководство «Сочи Автодрома» запретило проведение соревнований по дрифту на своей территории.

Официально было заявлено только об отмене Sirius Drift Challenge, но в итоге под запретом на «Сочи Автодроме» оказался и первый этап RDS Europe сезона 2024 года, запланированный на середину апреля. Отметим, что серия должна была впервые в своей истории провести уик-энд на трассе на берегу Чёрного моря.

«ООО «НИЦ», в чьем доверительном управлении находится «Сочи Автодром», официально уведомило нас об отзыве ранее выданного согласования по проведению 13-14 апреля соревнования по дрифту на территории автодрома. В настоящий момент организатор RDS Europe прорабатывает варианты новых локаций для соревнований, внесенных в утвержденный календарный план. Первый этап RDS Europe 2024 мы надеемся провести в ранее запланированные сроки в новой локации, оставшись в пределах Южного федерального округа», — гласит сообщение Российской Дрифт Серии на официальной странице турнира в социальной сети.