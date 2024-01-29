MotoGP может лишиться Гран-при Аргентины

Сезон 2024 года чемпионата мира MotoGP может лишиться сразу двух из 22 запланированных к проведению этапов. Как сообщает Motorsport, участники сомневаются в возможности дебюта в серии Гран При Казахстана, который должен был впервые пройти в 2023 году, но сорвался из-за неготовности трассы, а кроме того серию может покинуть Гран При Аргентины.

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Гонка в Южной Америке дебютировала в 2014 году и все сезоны, кроме пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах, присутствовала в календаре MotoGP. Однако в 2024 году этап может не состояться из-за проблем с финансированием — большую часть бюджета гонки составляет государственное финансирование, но новый президент Аргентины Хавьер Милей взялся за серьёзное сокращение неприоритетных для страны расходов.