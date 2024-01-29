$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

«Феррари» раскрыла название болида на сезон Формулы-1 2024 года

Автомобиль «Феррари» в предстоящем сезоне Формулы-1 будет называться SF-24. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. Таким образом, «Скудерия» продолжает традицию последних лет, когда автомобиль получает имя по первым буквам от Scuderia Ferrari, за которыми следует год сезона.

«Феррари» раскрыла название болида на сезон «Формулы-1» 2024 года
© Чемпионат.com

Напомним, в этом году «Феррари» проведёт презентацию болида 13 февраля.

По итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.

Ранее о новом болиде команды высказался её амбассадор, а в прошлом тест-пилот Марк Жене.

Автоспорт
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Ferrari
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости