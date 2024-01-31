Названы примерные зарплаты пилотов "Формулы-1" в 2024 году

Издание Speedcafe представило примерную информацию о зарплатах пилотов Формулы 1 в 2024 году. Лидерами по окладам в новом сезоне «Королевских гонок» будут Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Оба, как ожидается, получат по $ 55 млн. Пилот «Феррари» Шарль Леклер по прогнозам заработает $ 30 млн в этом году, при этом есть вероятность, что в будущем оклад существенно вырастит и может приблизиться к суммам, которые получают Хэмилтон с Ферстаппеном.