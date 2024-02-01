Источник: Хэмилтон хочет закончить карьеру в «Феррари»

Ещё один источник из Италии сообщал о возможном переходе семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в «Феррари» уже перед сезоном-2025. Этому может не помешать даже двухлетний контракт с «Мерседесом», который только вступил в силу.

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По информации Corriere della Sera, британский пилот хотел бы завершить карьеру в Формуле-1 в составе «Скудерии». При идеальном развитии событий Хэмилтон взял бы с «Феррари» восьмой чемпионский титул и тем самым ещё увеличил бы собственную легендарность.