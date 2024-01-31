Стало известно, с какой командой Отмар Сафнауэр может вернуться в "Ф1"

Экс-руководитель Aston Martin и Alpine Отмар Сафнауэр может вернуться в Формулу 1 с Andretti-Cadillac.

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«У меня и раньше были некоторые дискуссии с Майклом. Он позвонил мне ещё до того, как я перешёл в Alpine, и я сказал, что хотел бы помочь ему, – рассказал Сафнауэр изданию Motor Sport Magazine. – Но сперва им нужно получить одобрение от Формулы 1, потому что как я могу ему помочь без этого? Если заявку одобрят, мы обсудим их участие, начало работы и продвижение.