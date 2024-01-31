Стало известно, с какой командой Отмар Сафнауэр может вернуться в Ф1
Экс-руководитель Aston Martin и Alpine Отмар Сафнауэр может вернуться в Формулу 1 с Andretti-Cadillac.
«У меня и раньше были некоторые дискуссии с Майклом. Он позвонил мне ещё до того, как я перешёл в Alpine, и я сказал, что хотел бы помочь ему, – рассказал Сафнауэр изданию Motor Sport Magazine. – Но сперва им нужно получить одобрение от Формулы 1, потому что как я могу ему помочь без этого? Если заявку одобрят, мы обсудим их участие, начало работы и продвижение.
Я хотел бы продолжить работу в Формуле 1, но это должно быть положение, в котором мой опыт и навыки смогут принести пользу. Думаю, у меня в запасе есть еще пять-семь лет. Может быть, у меня слишком высокое мнение о себе… Но я верю, что всё ещё способен собрать хорошую команду, которая будет конкурентоспособна в Формуле 1. Вот что я хочу сделать».