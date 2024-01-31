Мик Шумахер: один или два гонщика скоро завершат карьеру в "Формуле-1"

«В течение ближайшего года на рынке пилотов будет много движений. Один или два гонщика, возможно, завершат карьеру, а в молодежных сериях сейчас нет талантов, готовых к переходу в Ф1.



Конечно, я понимаю, что не получу место просто так. Я должен доказать, на что способен», – приводит слова Шумахера-младшего немецкий Motorsport-Total.