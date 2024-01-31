Мик Шумахер: Один или два гонщика скоро завершат карьеру в Формуле 1
Немецкий гонщик Мик Шумахер объяснил, почему с оптимизмом ждет 2025 год. Резервист Mercedes уверен, что у него появится шанс вернуться в Формулу 1.
«В течение ближайшего года на рынке пилотов будет много движений. Один или два гонщика, возможно, завершат карьеру, а в молодежных сериях сейчас нет талантов, готовых к переходу в Ф1.
Конечно, я понимаю, что не получу место просто так. Я должен доказать, на что способен», – приводит слова Шумахера-младшего немецкий Motorsport-Total.
В сезоне-2024 Мик будет совмещать обязанности резервного пилота Mercedes с участием за Alpine в чемпионате мира по гонкам на выносливость.